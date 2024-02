Urząd gminy Długołęka o przetargu za 10 milionów: „Radni mogli wprowadzić mieszkańców w błąd. Podłość ludzka nie zna granic”

- Dla jasności, zgodnie z prawem zamówień publicznych gmina nie ma możliwości, by wykluczyć oferenta z postępowania przetargowego tylko dlatego, że ktoś inny go oskarża. Powiadomiliśmy odpowiednie organy ścigania. Tylko sąd może wydać wyrok, który będzie dla nas informacją, czy doszło do sfałszowania dokumentów przez wykonawców, czy też nie. Do tej pory obowiązuje domniemanie niewinności, a zatem wykonaliśmy naszą pracę należycie, zgodnie z przepisami – oświadcza kierowniczka referatu zamówień publicznych.