Czesław Mozil jako pracownik Kolei Dolnośląskich? Gwiazdor nagrał piosenkę i teledysk o przewoźniku

- Projekt „Grajkowie Przyszłości” ma na celu pokazanie, że mamy w Polsce mnóstwo fantastycznej, utalentowanej młodzieży, która tworzy muzykę w małych ośrodkach, domach kultury. Powinniśmy być z niej dumni i się nią chwalić! Pomysł na piosenkę o tematyce kolejowej przypadł mi od razu do gustu, bo uwielbiam podróżowanie tym środkiem lokomocji. A jak nagrać piosenkę o kolei to tylko na Dolnym Śląsku! - mówi Czesław Mozil.

Piosenka poświęcona Kolejom Dolnośląskim powstała w ramach nagrodzonego Fryderykiem projektu „Grajkowie Przyszłości”, czyli wielkiej orkiestry Czesława Mozila z udziałem dzieci ze szkół muzycznych. Artystę do współpracy zaprosiły władze Kolei Dolnośląskich. Jej owocem jest piosenka pt. „Koleje ludzkich losów”, którą Mozil nagrał z setką młodych dolnośląskich artystów w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Czesław Mozil jako pracownik Kolei Dolnośląskich

Jak przyznają władze spółki, to pomysł, który przerósł ich najśmielsze oczekiwania. W rezultacie tej współpracy powstał utwór skomponowany osobiście przez artystę, którego bohaterem są Koleje Dolnośląskie.

Za scenariusz i zdjęcia do teledysku odpowiada wieloletni współpracownik Mozila, filmowiec Mateusz Winkiel wraz z ekipą z Mania Studio.

Zdjęcia do teledysku wykonane zostały w pociągach marszałkowskiego przewoźnika oraz hali serwisowej w Legnicy. Jest też także dworzec z tego miasta. Piosenkarz wciela się w nim w pracownika Kolei Dolnośląskich, miłośnika kolei, który po pracy wsiada w pociąg i wyrusza na spotkanie z młodzieżą w Jeleniej Górze.

Koleje Dolnośląskie: „Mamy nadzieję, że to będzie hit”

Utwór „Koleje ludzkich losów” w wykonaniu Czesława Mozila znajdzie się na jego najnowszym albumie. Nowa płyta opowiada o pasjach i hobby. Zachęca młodych ludzi do samorozwoju oraz ośmiela do podejmowania prób w poszukiwaniu tego, co sprawia im przyjemność i radość bycia sobą.