40 nowych tramwajów we Wrocławiu. Zobaczyliśmy pierwszy z nich, przyjechał prosto z fabryki Paweł Relikowski Michał Perzanowski

We wrocławskim MPK zobaczyliśmy w czwartek (29 lutego) nową generację tramwaju Pesa produkowaną w Bydgoszczy. Pierwszy model został zaprezentowany w zajezdni Borek przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Pojazd ma szereg udogodnień – jest w pełni niskopodłogowy, ma specjalne sygnały dla niedowidzących i niedosłyszących, więcej miejsc na wózki, a także stacje do ładowania smartfonów.