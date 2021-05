Przebudowa Osobowickiej. Opóźnienia, uciążliwości i efekt inny od oczekiwań mieszkańców

Prace na Osobowickiej rozpoczęły się w 2019 r., miały zakończyć na przełomie 2020 i 2021 roku, jednak zbliża się koniec maja 2021, a Osobowicka nadal pozostaje placem budowy. Ale to już końcówka prac. Krzysztof Świercz, rzecznik miejskiej spółki Wrocławskie Inwestycje, która jest inwestorem, zapewnia, że do końca czerwca wykonawca ma uzyskać wszystkie pozwolenia. Opóźnienie Świercz tłumaczy pandemią oraz rozszerzeniem zakresu prac związanym z przebudową sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy natomiast przyczyn opóźnienia upatrują w złej organizacji prac i tym, że budowlańcy po kilka razy wracali w miejsca już przebudowane, np. by podnosić studzienki.

Dziś na Osobowickiej widać mocno podwyższone brukowane betonową kostką chodniki, pozostawione między nimi a ogrodzeniami kilku- i kilkunastocentymetrowe szpary, chyba w zamyśle na trawnik czy zieleń. Dziwnie wyglądają wjazdy z jezdni do posesji. Nie dość, że dużą kostką granitową zrobione są tylko od jezdni do połowy szerokości chodnika, to jeszcze kilka wjazdów nie celuje w światło bram i furtek np. omijając słupy czy studzienki. Same słupy energetyczne i latarnie też są nowe: krzywo postawione pochylają się nad jezdnię.