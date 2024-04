Skwer przy Borowskiej gotowy i pusty. Co się dzieje z Pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu?

Swoje zdanie na temat przedłużającego się procesu powstania pomnika ma Piotr Maryński, radny miejski mijającej kadencji z Prawa i Sprawiedliwości. To on był jednym z inicjatorów pomnika jeszcze jako wiceprezes stowarzyszenia Odra-Niemen.

- Dlaczego to tyle trwa? Moim zdaniem, nie ma bardziej racjonalnego wytłumaczenia jak strategia wyborcza. Oczywiście nie mamy, co do tego pewności, ale trudno o inny poważny, sensowny powód. Pojawia się pytanie, czy chodziło o przesunięcie terminu na po wyborach samorządowych, czy może zacznie się zwlekanie aż do wyborów europejskich – mówi Maryński. - Niektórzy nawet się obawiają – choć ja w to nie wierzę – czy czasem nowa rada nie zacznie wykonywać odwrotnych ruchów. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. Uchwała, oczywiście, została podjęta, ale idzie nowe. Spotkałem się z komentarzami pełnymi obaw, że sprawę można jeszcze wyhamować na dobre. Mam nadzieję, że to czarne scenariusze, które nigdy się nie spełnią.