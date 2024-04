Potężne korki na ul. Krakowskiej przez uskok w nawierzchni. Kiedy to zostanie naprawione?

Uskok nie jest w żaden sposób oznakowany znakami ostrzegawczymi. Oprócz dodatkowych dużych korków, które tworzy, powoduje niebezpieczne sytuacje na drodze. Kierowcy ostro hamują przed ubytkiem w ostatniej chwili, co może doprowadzić do sytuacji kolizyjnej.

- Od ponad 8 miesięcy na ul. Krakowskiej w okolicy przystanku Park Wschodni jest zdjęta nawierzchnia, co wymusza duże ograniczenie prędkości. Przy ciągłych korkach w tej okolicy, jeszcze bardziej zmniejsza przepustowość i zwiększa korki. Prace drogowe przy AWW już się skończyły, a dziura została i nikt się nią nie interesuje – pisze do redakcji „Gazety Wrocławskiej” Mariusz, nasz Czytelnik.

Wybrakowana jezdnia przy zjeździe z estakady na ul. Krakowskiej została co prawda uzupełniona asfaltem, ale jedynie dwoma warstwami. Ostatnia warstwa – ścieralna – nadal jest nieobecna. Efektem jest długi na kilkanaście metrów ubytek, powodujący duże utrudnienia w ruchu .

Ubytek powstał w ramach budowy Alei Wielkiej Wyspy, a dokładniej podczas wymiany torowiska w tym miejscu na nowe. Dwie pierwsze warstwy: podbudowa i warstwa wiążąca, zostały uzupełnione w grudniu zeszłego roku. Do gładkiej nawierzchni brakuje ostatniej z nich – warstwy ścieralnej. Dlaczego nie została położona?

We Wrocławskich Inwestycjach, miejskiej spółce nadzorującej budowę Alei Wielkiej Wyspy, usłyszeliśmy, że warstwy ścieralnej nie kładzie się zimą. Do jej układania potrzebna jest odpowiednia temperatura. Ale jest już kwiecień, kiedy słupki rtęci pokazują ponad 20 st. C. A ubytek dalej nie został naprawiony.