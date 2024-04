Most w Ogrodzie Japońskim we Wrocławiu już otwarty dla turystów. Zobacz, jak się prezentuje. Zakończył się remont

We wrocławskim Ogrodzie Japońskim możemy znów spacerować po moście Yumedono Bashi. Największy most w ogrodzie od kilku miesięcy był zamknięty z powodu pękniętego filaru, na którym oparta jest jego konstrukcja. Nad ekspertyzą czuwał Zarząd Zieleni Miejskiej. Prace właśnie się zakończyły, więc na gości ogrodu czeka miła niespodzianka.

Most we wrocławskim Ogrodzie Japońskim był zamknięty od września

Mostek załamał się we wrześniu ubiegłego roku. Jego filar uległ degradacji, najprawdopodobniej z powodu obniżania się i zwiększania poziomu wody w stawie. Podpory konstrukcji były dość głęboko zanurzone, a także nieustannie wystawione na słońce lub mróz.

Zgniłe drewno musiało zostać wymienione. Jeszcze pod koniec wakacji rozpoczął się remont, a właściwie budowa całkowicie nowego mostu. Po rozbiórce kładki i balustrad Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu zdecydował się na wymianę wszystkich filarów, które utrzymują konstrukcje.

Trwa remont największego mostu w ogrodzie Japońskim we Wrocławiu. Ten z końcem wakacji został zamknięty ze względu na pęknięte i przegniłe podpory. Renowacja jest już na półmetku. Kiedy się zakończy?

Most naprawiony, można już po nim chodzić

Mieszkańcy Wrocławia oraz turyści znowu mogą podziwiać Ogród Japoński w pełnej okazałości. Most z przepiękną wiatą został odświeżony w całości. Remontem zajęła się firma Tribut. Prace miały trwać do maja, ale wykonawcy udało się zakończyć roboty już teraz. Koszt inwestycji to ponad milion złotych.