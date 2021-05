Jacek Sutryk zrezygnował z ważnej funkcji. Wrocławianie na tym stracą

Spór urzędu miasta ze spółkami kolejowymi o pieniądze doprowadził do zerwania porozumienia w sprawie honorowania w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio biletów okresowych MPK Wrocław. Od lipca wrocławianie chcąc korzystać z kolejowych połączeń będą musieli kupować normalne bilety. Dzisiejsza decyzja Jacka Sutryka o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej Kolei Dolnośląskich może oznaczać, że szanse na dogadanie się w tej sprawie spadły do zera.

- Do Kolei Dolnośląskich oraz do Urzędu Marszałkowskiego, który nadzoruje spółkę, wpłynęła dziś rezygnacja prezydenta Jacka Sutryka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Koleje Dolnośląskie – poinformował nas Michał Nowakowski rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ratusz jak na razie nie podał oficjalnych powodów rezygnacji Jacka Sutryka.

Ta rezygnacja może jednak oznaczać, że próby dogadania się w sprawie wspólnej budowy kolei aglomeracyjnej spełzły na niczym. Po ostatnich podwyżkach cen biletów MPK, wprowadzenie dodatkowych opłat za korzystanie z kolei na terenie miasta, to bolesny finansowy cios w kieszenie wrocławian. O ile więcej będzie kosztowało korzystanie z kolei w mieście wyliczyli aktywiści Akcji Miasto dla przykładowej trasy Leśnica - Wrocław Główny. Dotychczas kupując roczny bilet za 800 zł, co wychodzi 67 zł miesięcznie, można było podróżować MPK koleją po całym mieście. Od lipca, by jeździć najtaniej w relacji Leśnica - Wrocław Główny, trzeba będzie kupić kolejowy bilet miesięczny za 158 zł oraz dopłacić 18 zł miesięcznie za możliwość jeżdżenia MPK. Roczna cena wyniesie zatem 2112 zł, co daje 176 zł miesięcznie.