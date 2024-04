Najpiękniejsze trasy kolejowe na Dolnym Śląsku i atrakcje miejskie. Tu jest jak w bajce, a wiosną wprost magicznie!

Co zobaczyć w Górach Sowich? Największe atrakcje

Co zobaczyć w Karpaczu? Górski kurort zaprasza turystów

Pociągi wrócą też do Karpacza. Kiedy możemy spodziewać się nowych połączeń?

Co zobaczyć w Świeradowie-Zdroju? Fantastyczne atrakcje na wyciągnięcie ręki

Pociągi do Świeradowa-Zdroju wróciły po 27 latach na stare tory. Ta trasa jest bajeczna!

Pociągi do Świeradowa-Zdroju wróciły po 27 latach na stare tory. Ta trasa jest bajeczna!

Po zakończeniu II wojny światowej cała infrastruktura została przejęta przez PKP. Linia kolejowa była ważna dla mieszkańców Gryfowa Śląskiego, Mroczkowic, Krobicy i Świeradowa-Zdroju i w dużej mierze obsługiwała pasażerów, zamieszkujących najbliższy region. To sprawiło, że z upływem lat stawała się coraz mniej opłacalna. Już w latach 50. XX wieku pojawiły się pierwsze pomysły jej likwidacji, a czterdzieści lat później, bo w 1995 roku podjęto decyzję o jej zamknięciu. Odcinek Świeradów-Zdrój – Świeradów Nadleśnictwo został zamknięty w grudniu tego samego roku, a ostatni pociąg pasażerski odjechał z Gór Izerskich 11 lutego 1996 roku o godzinie 17:00.

Linia kolejowa 336 do Świeradowa Zdroju ma bardzo interesującą historię. Jej budowę rozpoczęto już w 1908 roku, a pierwsze pociągi pasażerskie ruszyły po niej w 1910 roku. Budowę sfinansowała prywatna spółka z Berlina. Koszt całej inwestycji, wliczając w nią torowisko, cztery mosty, dworce kolejowe i stacje, wyniósł 1,45 mln marek.

Decyzję o wznowieniu dwóch linii kolejowych podjęto 28 marca 2022 roku z inicjatywy Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość projektu wyniosła 32 000 000 złotych, a sfinansowano ją ze środków unijnych oraz z budżetu państwa. Prace zostały ukończone pod koniec zeszłego roku, a 7 grudnia 2023 roku odjechał pierwszy pociąg po zrewitalizowanej linii do Świeradowa-Zdroju.

Co zobaczyć w Świeradowie-Zdroju? Fantastyczne atrakcje na wyciągnięcie ręki

Świeradów-Zdrój od lat kwitnie na naszych oczach, a odnowiony deptak i park kuszą swoim magicznym klimatem. Jeśli planujemy odwiedzić to miasto, nie możemy przegapić tych kilku atrakcji:

Jak dojechać do Świeradowa-Zdroju? Mapka dojazu

Pociągi wrócą też do Karpacza. Kiedy możemy spodziewać się nowych połączeń?

Przemiany ustrojowe z początków lat 90. sprawiły, że transport kolejowy przestał być opłacalny i kolejno zamykano ruch na odcinkach, które przestały być rentowne i to nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w całym kraju. W kwietniu 2000 roku Polskie Koleje Państwowe zawiesiły połączenia pasażerskie na ponad 1000 km linii kolejowych. Ostatni pociąg z Karpacza odjechał 2 kwietnia 2000 roku .

Co zobaczyć w Karpaczu? Górski kurort zaprasza turystów

Jak dojechać do Karpacza? Mapka dojazdu

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce znajduje się w Jedlinie Górnej na Dolnym Śląsku

Nie jeden, a dwa najdłuższe tunele znajdują się pomiędzy Jedliną Zdrój a Wałbrzychem. Były wydrążone jeszcze przed wojną pod górą Mały Wołowiec. Pierwszy zbudowano w 1880 roku, a drugi w latach 1907-1912, kiedy zmieniano kolej z jednej na dwutorową. Najdłuższy tunel został wyłączony z ruchu w latach 90. ubiegłego wieku, ale podjęto decyzji o jego rewitalizacji i pociągi zaczęły ponownie tędy jeździć w 2020 roku.

Linia kolejowa nr 266 na odcinku Wrocław-Jedlina została odremontowana w zeszłym roku. Ruch pasażerski na tej trasie został wstrzymany ponad 20 lat temu, a sama linia uchodzi za najpiękniejszą w Polsce. Górska linia kolejowa nr 266, biegnąca od Świdnicy do Jedliny-Zdroju, oferuje niezwykłe widoki dzięki swoim spektakularnym zakrętom, wiaduktom i przejazdom przez Góry Sowie. To połączenie otwiera turystom nowe możliwości wycieczek do urokliwego Zagórza Śląskiego, zamku Grodno oraz uzdrowiska Jedlina-Zdrój.