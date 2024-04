W ostatnich tygodniach kolejny raz głośno było o tym, że wrocławskie ZOO przekazało pieniądze na piłkarski Śląsk. Gazeta Wyborcza ujawniła dokument datowany na marzec 2022. Kwota to 1,7 mln zł. Wcześniej WKS m.in. dostał pożyczkę od MPWiK.

Do całej sprawy odniosła się kontrkandydatka Jacka Sutryka Izabela Bodnar (Trzecia Droga).

- Jak słyszę pana prezydenta, że nie będzie finansował Śląska Wrocław... Jeszcze po tej aferze z ZOO. To było zupełnie nieprzyzwoite wysysanie pieniędzy przeznaczonych dla zwierząt, a przecież wiemy, że one padają. Mieliśmy problem z pandami czy z lwami. Ileś milionów poszło na vipowskie loże. To jest skandal, co się dzieje. Wielokrotnie mówiłam, że zrobię wszystko, aby utrzymać poziom Śląska w ekstraklasie, bo to nasze dziedzictwo i biznes. Będę to rozwijać, ale chcę transparentnie poszukać inwestora. Chcę sukcesywnie prywatyzować Śląsk Wrocław. Prób podejścia miasta do prywatyzacji Śląska było wiele, ale zawsze są wokół tego jakieś niejasne, biznesowe interesy. Na już możemy zwiększyć promocję piłki we Wrocławiu, możemy zachęcić wrocławian aby wypełniali stadion. Możemy szukać wrocławskiego biznesu i reklamodawców, którzy wspieraliby tę firmę (Śląsk). Bo to jest ogromny potencjał biznesowo-promocyjny miasta, który pewnie nie do końca jest wykorzystywany - powiedziała posłanka.