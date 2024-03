Jacek Sutryk z poparciem Donalda Tuska i PO. Zieloni, Nowoczesna i Akcja Miasto odcinają się od tej deklaracji

- Akcja Miasto nie poparła, nie popiera i nie poprze Jacka Sutryka. Liczyłem na to, że Michał Jaros będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Tak się nie stało, nad czym ubolewam, bo to zła wiadomość dla naszego miasta. Platforma to nasz sojusznik w tych wyborach, ale ja do niej nie należę. I trudno mi komentować czy oceniać ich postępowanie. Skoro taka decyzja zapadła to mam nadzieję, że wytłumaczą to swoim wyborcom. Ja pracuję w kampanii na promocję naszych, Akcji Miasto pomysłów na Wrocław - mówi Jakub Nowotarski z Akcji Miasto, kandydat z list Koalicji Obywatelskiej do rady miejskiej Wrocławia.