Remont za 35 mln złotych, ale kanalizacja nie dla wszystkich. Mieszkańcy mają dość, wrocławscy urzędnicy nabrali wody w usta Michał Perzanowski

Na wrocławskich Marszowicach rozpoczęła się w tym roku ogromna 2-letnia inwestycja warta około 35 mln złotych. Chodzi o przebudowę ulicy Wilkszyńskiej, która zyska nowe sieci podziemne, chodniki i dwukierunkową drogę dla rowerów oraz przystanki, przejścia dla pieszych i oświetlenie. A co z kanalizacją? Część mieszkańców nie będzie podłączona do sieci. Napisali oni w tej sprawie do prezydenta Jacka Sutryka. Czekają na odpowiedź.