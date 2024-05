Erik Exposito królem strzelców ekstraklasy! Jak to się stało, że dopiero pierwszym ze Śląska | Raków - Śląsk 1:2

Ekstraklasa 2023/24: Erik Exposito królem strzelców

Erik Exposito w 33 meczach w lidze w tym sezonie strzelił 19 goli. Co ciekawe - to pierwszy król strzelców najwyższej ligi ze Śląska Wrocław. To o tyle dziwne, że Śląsk ma już w swoim dorobku siedem medali mistrzostw Polski (w tym dwa złote - 1977 i 2012), a także dwa Puchary Polski (1976 i 1987). Miał zatem już w historii mocne składy, które dyktowały warunki w krajowych rozgrywkach, a także wybitnych ofensywnych piłkarzy. Janusz Sybis - najlepszy strzelec w historii WKS-u - był tylko królem strzelców II ligi (wówczas drugi poziom rozgrywek). Wymieńmy jeszcze takie postaci jak Tadeusz Pawłowski i Ryszard Tarasiewicz. To wybitni snajperzy, którzy grali w reprezentacji Polski. Jak wylicza Śląskopedia - Pawłowski strzelił dla WKS-u 85 goli, Tarasiewicz - 65, a Sybis - 110. Żaden królem strzelców I ligi nie był.