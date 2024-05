Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław: Ostatni krok! Czy ten skład da Śląskowi Wrocław tytuł w Częstochowie?

Wielki finał sezonu 2023/24 w PKO Ekstraklasie zapowiada się bardzo emocjonująco. W Częstochowie Raków podejmie Śląsk Wrocław, który wciąż ma realne szanse na tytuł mistrza Polski. W jakim składzie wrocławianie wyjdą na ten mecz? Wygląda na to, że trener Jacek Magiera znów będzie chciał zaskoczyć!

Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław. Przewidywany skład Śląska

Już tylko Śląsk Wrocław może zabrać Jagiellonii Białystok tytuł mistrza Polski. Nie jest jednak w 100 proc. zależny od siebie. Choć w tabeli ma tyle samo oczek, to ustępuje "Jadze" gorszym bilansem meczów bezpośrednich. Jeśli tytuł ma pojechać do Wrocławia, to warianty są tylko dwa: Śląsk wygrywa z Rakowem, a Jagiellonia przegrywa lub remisuje z Wartą Poznań, lub Śląsk remisuje z Rakowem, a "Jaga" przegrywa z Wartą. Każdy inny scenariusz będzie oznaczał mistrzostwo dla ekipy z Białegostoku.

Wszystko, co może zrobić Śląsk, to powalczyć o wygraną w Częstochowie. To maksymalizuje szanse na tytuł, ponieważ wówczas nawet remis Warty na Podlasiu będzie urządzał podopiecznych Jacka Magiery. O to jednak łatwo nie będzie, bo Raków przed swoją publicznością w tym roku przegrał tylko raz.

Choć trener Magiera ma do dyspozycji wszystkich swoich najlepszych piłkarzy, bo w stosunku do ostatniego meczu nikt nie pauzuje za kartki, ani nie pojawiły się nowe urazy, to najprawdopodobniej dokona pewnych zmian. Przede wszystkim w meczach kiedy WKS nastawia się na grę z kontry i wie, że będzie musiał bronić się przed dużą liczbą dośrodkowań, Magiera lubi grać trójką z tyłu. Kontuzja Aleksandra Paluszka nieco to utrudniła, ale z drugiej stronie w tym sezonie sprawdzał się już wariant z tercetem stoperów: Aleks Petkov, Simeon Petrov, Łukasz Bejger. Właśnie takie zestawienie linii defensywnej możemy zobaczyć w Częstochowie. Oczywiście ta zmiana pociągnie za sobą kolejne, bo Bejger ostatnio grał na boku. W jakim składzie Śląsk rozpocznie mecz z Rakowem w Częstochowie? Sprawdź, klikając w poniższy przycisk lub zdjęcie!

Bez względu na wynik meczów w Częstochowie i Białymstoku, w niedzielę w Rynku odbędzie się feta! Piłkarze przyjadą otwartym autokarem świętując ze swoimi kibicami mistrzostwo, lub wicemistrzostwo Polski. Ten drugi tytuł "zaklepali" sobie już w poprzedniej kolejce.