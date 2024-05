Raków - Śląsk: W sobotę na Rynku telebim, a w niedzielę spotkanie z piłkarzami. Tak było 12 lat temu (ZDJĘCIA)

Co musi się stać, aby Śląsk został mistrzem Polski? Przy zwycięstwie wrocławianom wystarczy remis Jagiellonii Białystok w równolegle rozgrywanym spotkaniu z Wartą Poznań. Jeśli „Jaga” przegrałaby ze wciąż niepewnymi utrzymania „Warciarzami”, to WKS-owi tytuł da nawet jeden punkt na Rakowie. Mimo wszystko to Jagiellonia rozdaje karty i wygrywając z Wartą – a jest zdecydowanym faowrytem – zamyka temat.

W niedzielę o godz. 16 w tym samym miejscu pojawi się cała drużyna Śląska. Niezależnie od sobotnich rozstrzygnięć – złoty lub srebrny medal – zawodnicy i trenerzy spotkają się z kibicami, by podziękować im za wsparcie w tym sezonie i wspólnie cieszyć się z historycznego wyniku. Klub wszystkich chętnych do udziału w prezentacji medalistów zaprasza na Rynek już na godz. 15, kiedy rozpocznie się całe wydarzenie.

Klub nie planuje żadnego świętowania na mieście od razu po powrocie piłkarzy do Wrocławia. Mając na uwadze fakt, że mecz z Rakowem zakończy się około godz. 19:30, a ceremonia wręczania medali może potrwać nawet do godz. 21, nie ma to większego sensu. Wiedząc, jak długo jedzie się z Częstochowy do Wrocławia, należy założyć, że WKS wróci do stolicy Dolnego Śląska około północy.