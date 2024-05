Zero taryfy ulgowej. Dlaczego Raków Częstochowa nie odpuści Ślaskowi Wrocław?

Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław: zero taryfy ulgowej!

Śląsk Wrocław na kolejkę przed zakończeniem sezonu ma tyle samo punktów co liderująca Jagiellonia Białystok. WKS ustępuje białostoczanom tylko gorszym bilansem meczów bezpośrednich. Śląsk ma już pewne srebrne medale i tytuł wicemistrza Polski, ale wciąż może zostać mistrzem.

By tak się stało, piłkarze Jacka Magiery muszą w Częstochowie zapunktować. Teoretycznie nawet remis może dać im końcowy triumf, ale wtedy muszą liczyć na to, że Jagiellonia przegra przed własną publicznością ze wciąż niepewną utrzymania Wartą Poznań. Wygrana Śląska w Częstochowie będzie oznaczała, że nawet w przypadku remisu w Białymstoku tytuł pojedzie do Wrocławia. Wygrana Jagiellonii zamyka temat, więc to zespół z Podlasia ma wszystko w swoich rękach, a raczej nogach.

Raków Częstochowa jeszcze tylko przez dobę może cieszyć się tytułem mistrzowskim. Już jakiś czas temu piłkarze Dawida Szwargi stracili matematyczne szanse na obronę mistrzostwa. Nie mają już także szans na załapanie się do pierwszej trójki, a tylko te miejsca dają przepustkę do europejskich pucharów. O co więc gra raków?