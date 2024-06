Z Legii do Śląska. 18-letni Filip Rejczyk nowym piłkarzem WKS-u

Śląsk rozpoczął przygotowania do nowego sezonu, a wraz z nimi ogłosił pozyskanie nowego zawodnika. Filip Rejczyk dołączył do wicemistrza Polski, podpisując umowę do 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Młody, utalentowany osiemnastolatek, wyróżniający się już na poziomie młodzieżowym, przenosi się do Wrocławia.