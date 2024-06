Śląsk rozpoczyna treningi przed sezonem. W planach obóz w Austrii i mecz na 800-lecie Opawy

Drużyna Śląska Wrocław zakończyła rozgrywki ze srebrnymi medalami na szyi i udała się na zasłużone urlopy. Nie będą one jednak zbyt długie, bo już w połowie czerwca zespół spotka się ponownie. Piłkarze otrzymali rozpiskę indywidualnych zajęć, by wspólne treningi rozpocząć już w dobrej formie fizycznej. W poniedziałek rozpoczęli wspólne przygotowania. Zawodnicy przeszli m.in. badania wydolnościowe.

Do sezonu 2024/25 Śląsk przygotowywać się będzie podczas dwóch obozów przygotowawczych. Pierwszy z nich rozpocznie się już we wtorek, kiedy zespół wyjedzie na krótkie zgrupowanie do Karpacza. 21 czerwca klub ma rozegrać sparing z Rokitą Brzeg Dolny, czyli kolejny mecz dla kibiców z miejscowości, w której znajduje się wielu sympatyków WKS-u.