Frekwencja na meczach Śląska 2023/2024 - lepsze tylko Lech i Legia

Frekwencja na meczach Śląska Wrocław 2023/24

Sezon 2023/24 pod kątem frekwencji jest historyczny dla WKS-u. Na trybunach Tarczyński Areny zasiadło łącznie 382 144 kibiców, co daje średnią 22 479 na mecz . To rekord wrocławskiego klubu. Drużyna nie cieszyła się takim zainteresowaniem nawet podczas ostatniego mistrzowskiego sezonu. Wtedy łącznie było 256 560 widzów , a średnio na spotkanie 17 110. . W klubie już dziś liczą, że w nieodległej przyszłości uda się przebić granicę 400 tys. kibiców w sezonie.

Niezależnie od tego, jak zakończy się ten sezon, już teraz możemy uznać go za wyjątkowy i duża w tym zasługa samych kibiców. Śląsk Wrocław przez ostatnie dwa sezony bronił się przed spadkiem, frekwencja szorowała czasem po dnie, ale dobre wyniki sprawiły, że w tym sezonie już trzykrotnie wyprzedano stadion.

Atmosfera na stadionie była faktycznie wyjątkowa, ale co najistotniejsze - w trzech meczach był komplet. W potyczkach z Legią Warszawa (4:0), Rakowem Częstochowa (1:1) i Radomiakiem Radom (2:0) sprzedano wszystkie bilety. Co więcej - drużyna stanęła w tych spotkaniach na wysokości zadania, zdobywając siedem na dziewięć możliwych punktów.

- Jesteśmy zachwyceni tym, że w tym sezonie na Tarczyński Arenie pojawiło się tylu kibiców. To pokazuje, iż jako kolektyw zmierzamy w odpowiednim kierunku. Trzy razy udało nam się wypełnić stadion, a średnia frekwencja wynosi ponad 22 tysiące. Cieszymy się, ale nie zamierzamy spoczywać na laurach i zrobimy, co w naszej mocy, by w przyszłym sezonie te liczby były jeszcze większe - mówi prezes WKS Śląska Wrocław, Patryk Załęczny.