Orest Lenczyk - zarządzanie kryzysem. Droga do mistrzostwa Polski 2012

Na Oporowską wrócił po 30 latach. To była jesień 2010 roku, Śląsk trzeci rok grał w ekstraklasie. Po zajęciu szóstego i dziewiątego miejsca, zdobyciu Pucharu Ligi, drużyna dołowała. Grała ofensywnie, widowiskowo, ale przegrywała. Ekipę prowadził Ryszard Tarasiewicz, który opierał się, by postawić na bardziej defensywny futbol. Dlatego zdecydowano się na zmianę i postawiono na 68-letniego wówczas Lenczyka. Większościowym udziałowcem klubu był Polsat, który miał finansować drużynę razem z miastem. Lenczyka zaprezentowano na brifingu prasowym w ratuszu, w którym uczestniczył m.in. ówczesny prezydent miasta Rafał Dutkiewicz. - Nie pamiętam, skąd pojawił się pomysł zatrudnienia trenera Oresta Lenczyka - mówi dziś Dutkiewicz. - Gdy Orest Lenczyk został trenerem, to miał z pewnością właścicielskie wsparcie. Większościowym udziałowcem klubu był Polsat. Nie było tak, że nam - zarządowi - ktoś go narzucił, ale usłyszeliśmy, żebyśmy poważnie potraktowali jego kandydaturę. Finalna decyzja zapadła na zarządzie. Wydaje mi się jednak, że trener Lenczyk uwierzył, że jest namaszczony przez właścicieli klubu - wspomina dziś Piotr Waśniewski, wtedy prezes Śląska Wrocław.

Lenczyk dał w 2012 roku Śląskowi drugie w historii mistrzostwo Polski, ale we Wrocławiu mieszkał już dużo wcześniej. W latach 60-tych studiował na Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego (dziś AWF). Grał w Ślęzie Wrocław i Moto-Jelczu Oława. Po zdobyciu z Wisłą Kraków - już jako trener - mistrzostwa Polski w 1978 roku, trafił do Śląska Wrocław. W sezonie 1979/80 zajął z WKS-em trzecie miejsce i awansował do europejskich pucharów.

Jedni mówili o nim „profesor”. Inni, nico pogardliwie - „pan od wuefu”, bo na treningach częściej używał piłki lekarskiej, niż tej do futbolu. Charyzmatyczny, krystalicznie uczciwy w mrocznych korupcyjnych czasach polskiej piłki, ale też trudny w kontaktach i nieprzewidywalny. Taki był Orest Lenczyk, który we wtorek zmarł w wieku 81 lat.

- Po trenerze Tarasiewiczu szukaliśmy kogoś, kto będzie wyrachowany w swoich decyzjach i wykorzysta potencjał, który posiada. Wynik pretendowały trenera Lenczyka do takiej definicji. To miał być człowiek, który jest w stanie poukładać to, co mamy, bo wierzyliśmy że coś nie gra. Za trenera Tarasiewicza nie byliśmy nastawieni na defensywną grę. To było raczej "hura, do przodu!" Orest Lenczyk to była inna filozofia - opowiada Waśniewski, który przyznaje, że wiele osób wspominało w 2010 roku, że poza boiskiem szkoleniowiec bywa ekscentryczny. - Nikt nie potrafił nam tego jednak wytłumaczyć - uśmiecha się były prezes.

Pod wodzą Lenczyka Śląsk w sezonie 2010/11 zanotował serię 14 meczów bez porażki w lidze i z 15. miejsca został... wicemistrzem Polski. Tego nie spodziewał się nikt. Rok później przyszedł historyczny sukces - drugie w historii klubu mistrzostwo Polski i awans do eliminacji Ligi Mistrzów, gdzie wrocławianie odpadli ze szwedzkim Helsingborgiem.

Polskapress/Gazeta Wrocławska (Hołod/Relikowski)

Problemem było to, że Orest Lenczyk zarządzał poprzez kryzys. Najgorsze - że narastał jego konflikt z piłkarzami. Wielu nie mogło zaakceptować jego metod treningowych. Gimnastyka, piłki lekarskie, zajęcia w hali zapaśniczej. - Ten trening nas denerwował. Nie użyłbym wyrażenia "pan od wuefu", ale oczekiwaliśmy, że to będą bardziej piłkarskie zajęcia, a były motoryczne. Trener Lenczyk zwracał uwagę na to, abyśmy trochę podźwigali ciężarów, żebyśmy byli szybcy i silni. Jego to bardziej interesowało - mówi Krzysztof Wołeczek, mistrz Polski z 2012 roku.