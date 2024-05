Raków - Śląsk. Gdzie oglądać? Transmisja NA ŻYWO - link. Magiera: Raków ma potencjał, ale dziś to my gramy o mistrzostwo

– Ja zamierzam się skupić się na tym, co będzie działo się na boisku. Oczywiście mamy sztab ludzi i ktoś na pewno będzie zerkał na wynik w Białymstoku, ale przede wszystkim chcemy w Częstochowie wygrać i zobaczyć, co nam to da - mówi trener Jacek Magiera.

Szkoleniowiec WKS-u odniósł się także do porównania obu zespołów. Zwrócił uwagę na różnicę potencjału, jaka rysuje się na papierze i jest zupełnie nieadekwatna do tego, gdzie dziś jest Śląsk, a gdzie Raków?

– Zmieniliśmy się na przestrzeni ostatniego roku i to dość mocno. Przyszli Aleks Petkov i Simeon Petrov dwie Bułgarskie wieże, reprezentanci swojego kraju. Bardzo dobrze wprowadził się Peter Pokorny, ale mnie niezmiernie cieszy też rozwój. Jehor Macenko rok temu biegał na czwartym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Piotr Samiec-Talar został naszym odkryciem sezonu: 7 goli i 8 asyst. My transfery nie wydaliśmy prawie nic, a Raków miliony euro, choćby od nas kupili Jona Yeboaha za niemałą kwotę. Raków ma ogromny potencjał, piłkarzy o dużych umiejętnościach, ale dziś to my walczymy o mistrzostwo Polski i jedziemy tam po to, by wygrać – wyjaśnił Magiera.