Bolid F1 przejechał Wrocław wzdłuż i wszerz. A gdzie korki? Internauci szydzą, że to "fikcja artystyczna". Zobaczcie film

Filmik zamieszczono m.in. na Facebooku Red Bulla. W sekcji komentarzy znalazło się kilka celnych uwag:

- Według filmiku, jedyną ulicą, która nadaje się do jazdy bolidem, jest ta oddana całkiem niedawno, tuż przed albo tuż po otwarciu odcinka to nagrywali. I to prawda - celnie zauważa pan Daniel.