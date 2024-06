Sprawdziliśmy, ile kosztują reprezentanci Polski na EURO. „Lewy” poza ścisłą czołówką

W historii piłkarskich mistrzostw Europy wielokrotnie dochodziło do sytuacji, gdy zespół skazywany na pożarcie pokonywał faworyzowanego rywala. Na podstawie wartości rynkowych piłkarzy można jednak określić przed turniejem siłę poszczególnych drużyn i przypuścić pewne przewidywania na temat ich występu w mistrzostwach.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak portal Transfermarkt wycenia wszystkich polskich piłkarzy powołanych na EURO 2024. Kadra Michała Probierza jest wyceniana łącznie na 210,3 mln euro. Co ciekawe, na czele najbardziej wartościowych Biało-Czerwonych nie znajduje się Robert Lewandowski. W głównej mierze wynika to z zaawansowanego jak na piłkarza wieku kapitana naszej drużyny narodowej. Napastnik Barcelony ma już 35 lat, a Transfermarkt wycenia go na 15 mln euro.