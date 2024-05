Lądowanie samolotu na murawie i hymn Polski odegrany przez bolid F1. Tak było na Red Bull Speed Ways!

- To było niesamowite wydarzenie! Jestem ogromnie szczęśliwy, że mieliśmy okazję zorganizować Red Bull Speed Ways właśnie we Wrocławiu, na moim domowym torze, w moim mieście. Jak to jest czuć oddech Formuły 1 na karku? To nowe doświadczenie, tym bardziej, że nie mam lusterek, więc cały czas zerkałem za plecy, czy rywal mnie nie dogania. Powiem krótko: było wspaniale! – powiedział Maciej Janowski.