W tych miejscach we Wrocławiu najczęściej policja łapie piratów drogowych. Kary za przekroczenie prędkości są dotkliwe!

Od stycznia do marca we Wrocławiu doszło do 3324 wypadków i kolizji. Niestety, dwa były ze skutkiem śmiertelnym. Najczęściej wynikiem niebezpiecznych sytuacji jest brak zachowania bezpiecznej odległości i uderzenie w tył pojazdu. To z kolei jest efekt m.in. zbyt nadmiernej prędkości i nierozważnej jazdy. Dlatego funkcjonariusze we Wrocławiu bez przerwy prowadzą kontrole drogowe za pomocą radaru ręcznego, popularnie zwanym "suszarką".

