Show, jakiego we Wrocławiu jeszcze nie było! Motocykl żużlowy szybszy od bolidu Formuły 1

Takiego show we Wrocławiu jeszcze nie było! Na Stadionie Olimpijskim trwa impreza motorsportowa Red Bull Speed Ways. Swoje umiejętności pokazali już Adam Małysz, Maciej Janowski, Jakub Przygoński i…

– Jestem bardzo podekscytowany tym, co dziś się dzieje. Wychowałem się na tym torze i kocham żużel. W boksach są dziś niesamowici ludzie i super szybkie sprzęty. Będziemy robić rzeczy, których na co dzień nie robimy. Widziałem testy i mogę was przekonać, że szykuje się kapitalne show – powiedział Janowski. Jak zapowiedział, tak było.

Kto potrzebuje mniejszego dystansu do wyhamowania?

Pierwszym pojedynkiem stoczonym przez Janowskiego było starcie z… pilotem akrobacyjnym Łukaszem Czepielą. Janowski na motocyklu żużlowym potrzebował 41 metrów do wyhamowania ze 100 km/h do 0. Czepiela podjął wyzwanie, a jego wynik – 93 metry – również budzi wrażenie.