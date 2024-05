Długi weekend we Wrocławiu. Sprawdziliśmy co ciekawego przygotowano! Sprawdź naszą galerię wydarzeń Remigiusz Biały

Najbliższy weekend we Wrocławiu obfituje w wiele wydarzeń. Od 30 maja do 2 czerwca w stolicy Dolnego Śląska sporo będzie się działo. Na Rynku odbywa się Jarmark Świętojański, a do tego już zaczynają działalność kina plenerowe. Sprawdźcie wybrane przez nas weekendowe propozycje. Kliknijcie w galerię!