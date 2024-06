Te samochody najczęściej kradną we Wrocławiu. Złodzieje robią to "na walizkę". Twoje auto jest na liście? Mamy listę modeli

Te samochody najczęściej kradną we Wrocławiu. Przy użyciu "Game Boya"

W urządzeniu, do złudzenia przypominającym klasyczną konsolę firmy Nintendo, umieszczony jest system pozwalający na zdalne otwieranie samochodów oraz ich uruchamianie. Oprogramowanie czyta kody serwisowe, używane m.in. przez autoryzowane serwisy ASO do odblokowywania zamków w autach w razie zgubienia oryginalnych kluczyków. Cała kradzież na "walizkę" trwa dosłownie kilkadziesiąt sekund .

- Do kradzieży może dochodzić każdego dnia i o każdej porze. Najczęściej dochodzi do zdarzeń w godzinach nocnych. Wrocławscy policjanci na bieżąco monitorują sposób działania przestępców, oraz z determinacją ścigają sprawców kradzieży. W miejscowości Wrocław zajmuje się tym Wydział dw. z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu - dodaje st. asp. Aleksandra Freus.

Te modele aut są najczęściej kradzione we Wrocławiu. Twój jest na liście?

- Właściciele pojazdów mogą zminimalizować ryzyko poprzez dokonanie kilku czynności. Zachęcamy do przechowywanie kluczyków samochodowych w aluminiowych skrzynkach lub dedykowanych do tego futerałach antykradzieżowych. Założenie w pojeździe dodatkowych urządzeń GPS lub zastosowanie blokady skrzyni biegów również są skuteczne - dodaje nasza rozmówczyni.

Okazuje się, że złodziei nie interesują już starsze modele pojazdów. Głównie z uwagi na to, że nadal potrzebują one kluczyka do uruchomienia silnika. Ich wartość jest tez sporo niższa. To właściciele nowych samochodów są bardziej narażeni.