Bezpartyjni Samorządowcy rozpoczynają kampanię wyborczą. Pokazali listy do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

W poniedziałek (4 marca) Bezpartyjni Samorządowcy rozpoczęli kampanię wyborczą i bój o Dolny Śląsk. Na konferencji pod dworcem głównym we Wrocławiu zaprezentowali listy wyborcze do sejmiku. Ich hasło wyborcze to: Dumni z Dolnego Śląska!

KW Bezpartyjni Samorządowcy