Wybory do sejmiku dolnośląskiego. Kto się dostał? Mamy pełną listę! Będzie też zmiana koalicji rządzącej

Podobnie jak w wyborach parlamentarnych, sejmik województwa oraz zarząd na Dolnym Śląsku dotknie zmiana polityczna.

Koalicja Obywatelska wygrała tę rywalizację polityczną, zdobywając 33,52% głosów. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość - 27,48%. Potem Trzecia Droga - 11,43%. Na czwartym miejscu uplasowali się Bezpartyjni Samorządowcy - 10,55%. Kolejna Lewica zdobyła 7,05% głosów, zaś Konfederacja 6,19%.

Jak rozkłada się podział mandatów?

Koalicja Obywatelska - 15

Prawo i Sprawiedliwość – 13

Trzecia Droga - 4,

Bezpartyjni Samorządowcy - 3,

Lewica - 1

Aby sprawować władzę efektywnie, koalicja powinna mieć 19 mandatów. Patrząc na programy i sympatie polityczne (także na szczeblu ogólnopolskim) najbardziej prawdopodobne jest, że będzie to połączenie KO, Trzeciej Drogi i Lewicy (łącznie 19 mandatów).

Być może dołączyliby do tego Bezpartyjni, choć radni PO poprzedniej kadencji ostro zapowiadali, że nie będą wchodzić w polityczne konszachty z koalicjantami PiS. To oznacza zmianę marszałka oraz całego zarządu w stosunku do poprzedniej kadencji.