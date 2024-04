Znamy skład Rady Miejskiej we Wrocławiu. Dużo nowych nazwisk. Komu zaufali wrocławianie? Remigiusz Biały

Znamy już pełne wyniki do Rady Miejskiej we Wrocławiu. Są zaskoczenia i niespodzianki. Większość zdobyła Koalicja Obywatelska. Jednak wiemy też, kto zostanie radnym, a kto się pożegna z funkcją. Największym zaskoczeniem jest brak Sergiusza Kmiecika, do rady nie dostał się też ojciec Jacka Sutryka. Pojawiło się za to kilka nowych nazwisk.