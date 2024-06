Krwawe morderstwo na Dolnym Śląsku. Ciało wyglądało jak po ataku bestii! Sprawca nie pamięta, dlaczego skatował swoją ofiarę

We wtorek (25 czerwca) prokuratura z Wałbrzycha skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 49-latkowi z Wałbrzycha , który kilka miesięcy temu miał zamienić się w prawdziwą bestię.

Co się stało feralnej nocy w mieszkaniu przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu?

Obaj byli rozwiedzeni. Ofiara nie utrzymywała kontaktów, ani z dziećmi, ani z byłą żoną. Samotny był także jego kat . Nigdy wcześniej jednak, co potwierdza policja i sąsiedzi, nie dochodziło między nimi do awantur, ani sprzeczek. Przynajmniej nie na tyle głośnych, żeby ktoś wzywał policję.

- Bardzo głębokie i długie cięcia na brzuchu, a do tego rany kłute i tłuczone, m.in. głowy. Podcięte było także gardło ofiary. To była naprawdę przerażająca i bardzo brutalna zbrodnia - zaznacza prokurator Bujwid.

Dlatego 49-latek usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególny okrucieństwem. Grozi mu za to dożywotnie więzienie. Do samego końca nie jest w stanie powiedzieć, co się stało. I dlaczego. Nic nie pamięta. Biegli orzekli jednak, że jest poczytalny i może odpowiadać za swoje czyny.

Na tej ulicy doszło do morderstwa: