Zmiany w MPK od soboty 22 maja we Wrocławiu. Inaczej pojadą autobusy i tramwaje w różnych częściach miasta

Komunikacja na ulicy Powstańców Śląskich i Hallera

Na odcinku “Arkady (Capitol)” - Krzyki - “Arkady (Capitol)” będą co 10 minut jeździły autobusy zastępcze (linia nr 702),

W relacji “Arkady (Capitol)” - FAT - “Arkady (Capitol)” przez ul. Powstańców Śląskich i al. Hallera pojadą co 10 minut autobusy zastępczej linii nr 720, zostaną uruchomione kursy zastępczej linii autobusowej nr 720,

Na odcinku Krzyki - Klecina - Krzyki co 10 minut będą jeździły tramwaje zastępczej linii nr 77.