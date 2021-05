Tłumy na Festiwalu Roślin we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Lista dostępnych roślin podana przez organizatora:

Adromischus cooperi

Agave filifera

Agave 'Shaka Zulu'

Aglaonema other Light Star

Aglaonema other Spotted Star

Alocasia Bambino Arrow

Alocasia cucullata

Alocasia mix

Alocasia 'Polly'

Alocasia sarawakensis Yucatan Princes

Alocasia wenti

Aloe variegata

Aloe vera

Aloes mix

Anthurium Andreanum Grp Oklahoma

Anthurium Andreanum

Aphelandra squarrosa

Asparagus mix

Asparagus setaceus Plumosus

Asplenium Parvati

Astrophytum ornatum

Beaucarnea recurvata

Begonia big dragon

Begonia blad mixkar

Begonia leaf Beleaf Inca Night

Begonia leaf Beleaf Indian Summer

Begonia leaf Beleaf Lima Love

Begonia leaf other Maculata

Begonia rex

Blechnum gibbum 'Silver Lady'

Bonsai mixed

Brighamia insignis Hawaiian Palm

Cactus mixed różne rozmiary

Cactus other mix

Calathea medalion

Callisia 'Turtle'

Campanula

Carnivorous mix

Chamaedorea elegans

Chlorophytum

Cissus digitata

Cissus rhombifoli

Cissus mix

Cocos

Codiaeum variegatum 'Excellent'

Codiaeum variegatum other mixed

Coffea arabica

Cotyledon różne rozmiar

Crassula arboescens różne rozmiary

Crassula marginalis

Ctenanthe setosa 'Compactstar'

Cuphea różne rozmiary

Cyperus alternifolius 'Zumula'

Dieffenbachia

Doryopteris pedata

Dracaena fragrans Compacta

Dracaena fragrans Deremensis

Dracaena marginata Magenta różne rozmiary

Dracaena other mix

Dypsis lutescens 'Areca' różne rozmiary

Echeveria 'Miranda' Black

Echeveria 'Miranda' Rainbow mix

Echeveria mixed

Echeveria 'Perle von Nurnberg'

Echeveria purpusorum

Epiphyllum anguliger

Epiphyllum other Bevertail

Epipremnum pinnatum 'Aureum'

Euphorbia mix

Euphorbia ritchiei Monadenium

Euphorbia tirucalli

Fatsia japonica other

Ferns mixed

Ficus americana subsp. Guianensis

Ficus benjamina mixed

Ficus cyathistipula

Ficus elastica mix

Ficus mix różne rozmiary

Filodendron scandens (zielony) na pałąku

Fitonia czerwona

Fitonia zielona

Gasteria other mix

Havorthia mix odmian różne rozmiary

Hedera helix mix

Lepismium bolivianum

Maranta leuconeura 'Fascinator'

Maranta leuconeura Kerchoveana

Medinilla magnifica

Monstera adansonii Monkey Leaf

Muehlenbeckia Complexa small

Muehlenbeckia Spotlight

Muehlenenbeckia Big Leaves

Murdannia loriformis Bright Star

Musa 'Dwarf Cavendish'

Musa 'Tropicana'

Nephrolepis exaltata 'Green Lady'

Nolina

Pachira aquatica

Pelargonia

Peperomia happy bean

Peperomia papperspot

Peperomia poilbortia różne rozmiary

Philodendron 'Green Princess'

Philodendron 'Imperial Red'

Philodendron scandens

Philodendron 'Silver Queen' Grey Met Rek

Pilea geazy

Pilea sao paulo

Pilea depressa

Pilea 'Norfolk'

Pilea peperomioides

Platycerium other alcicorne

Plektranthus mix (komarzyca)

Portulacaria afra

Rhipsalis cassutha

Rypsalis hatiora

Sansevieria Star Tappy Green

Sansevieria trifasciata 'Black Coral'

Sansevieria trifasciata 'Futura Superba'

Sansevieria trifasciata 'Moonshine'

Sansevieria trifasciata other mixed

Schefflera arboricola 'Gold Capella'

Schefflera arboricola mix

Schefflera arboricola na pniu

Schefflera arboricola Nora

Scindapsus pictum (szary)

Seneckio mount everest

Spathiphyllum 'Bellini'

Spathiphyllum

Strelizia nicolai

Sukulteny mix

Syngonium 'Pixie'

Tradescantia tricolor

Tradescantia zebrina mix

Tradescenia Roeo

Yucca

Zamioculcas

Zamioculcas zamiifolia różne rozmiary

Zioła mix z certyfikatem ekologicznym (Bazylia, Cząber, Majeranek, Mięta, Oregano, Rozmaryn)