Czy we Wrocławiu warto postawić na komunikację? Prawie 8 tys. odwołanych kursów MPK

Anulowane kursy MPK. Czy we Wrocławiu warto ufać komunikacji?

W styczniu MPK odwołało 2387 kursów autobusowych. W lutym było to 1870 kursów. W marcu już „tylko” 1328. W przypadku tramwajów było to kolejno: 1974, 913 i 819.

- Wciąż jednak pracujemy nad tym, by poprawić ten wskaźnik, choć jak wspominałem, z przyczyn losowych żaden przewoźnik nie jest w stanie zniwelować odwoływania kursów do zera – dodaje Daniel Misiek.

Urzędnicy podają, że liczba odwołanych kursów sukcesywnie spada. Już teraz ich liczba wynosi ok. 1 proc. wszystkich przejazdów każdego miesiąca. Za sam marzec wynik jest poniżej i tej liczby. W skali całego miasta to niewiele i komunikacją można jeździć praktycznie bezproblemowo.

Utrudnienia jednak są. Z czego wynikają odwołane kursy?

Powodem odwołanych kursów często jest nieskompletowana załoga. W marcu do optymalnego zapełnienia kadry brakowało ok. 150 osób – kierowców i motorniczych. MPK informuje, że od stycznia udało się zatrudnić ok. 60 nowych pracowników, obsługujących pojazdy. Wciąż jednak brakuje etatów.

- Chcemy docelowo osiągnąć zatrudnienie na poziomie 750 etatów w grupie motorniczych i ok. 1000 etatów w grupie kierowców. To znaczy, że chcemy zwiększyć zatrudnienie o ok. 6-7 proc. w każdej z grup, w stosunku do stanu z początku roku – dodaje Daniel Misiek.

Nieco rzadziej przytrafi się awaria pojazdów. W chwili odpowiedzi na nasze pytania w serwisie znajdowało się aż 39 tramwajów i 33 autobusy!

MPK nie ma wpływu na zdarzenia losowe, jakim są m.in. kolizje, wypadki, elementy blokujące przejazd czy interwencje pogotowia ratunkowego. Mimo braku ludzi do pracy i kilkudziesięciu pojazdów w naprawie, spółka jednak nie planuje nawiązywać współpracy z nowymi podwykonawcami.