Chcesz być zaszczepiony przed wakacjami? Zostało niewiele czasu

Tak wynika z kalendarza szczepień. Spośród czterech dostępnych w Polsce szczepionek trzy są dwudawkowe. Od minionego poniedziałku wszystkie trzy podawane są w odstępie 35 dni. Dopiero z chwilą otrzymania drugiej dawki otrzymujemy zaświadczenie o szczepieniu, które można sobie ściągnąć na telefon w formie kodu QR.

Żeby dwie dawki otrzymać przed końcem lipca powinniśmy pierwszą dostać w najbliższych dniach. Miejsca jeszcze są. Z informacji opublikowanych dziś przed południem we Wrocławiu na najbliższe siedem dni dostępnych jest 4954 terminy na szczepienie. Warto pamiętać, że otrzymanie drugiej dawki nie wiąże się automatycznie z uzyskaniem pełnej odporności. Na to trzeba poczekać jeszcze dwa tygodnie. We wrocławskich punktach szczepień dowiadujemy się, że najprędzej znajdziemy wolny termin na preparat Astra Zeneca. Bo on cieszy się mniejszą popularnością wśród pacjentów.