Tu utkniesz w najbliższych dniach. Nowe remonty i utrudnienia drogowe we Wrocławiu

- Roboty na mierzącym ok. 200 metrów odcinku będą prowadzone w dwóch etapach. Pierwszy: od mostu do bramy restauracji, drugi: od bramy restauracji do bocznego wyjścia z zoo. W obu etapach ruch pieszy po tej stronie ul. Wajdy będzie utrzymany i skierowany na tymczasowy chodnik wyznaczony w ramach placu budowy. Utrzymano funkcjonowanie przystanku nocnego przy bocznej bramie zoo – tłumaczy Tomasz Jankowski z ZDiUM.