MPK Wrocław wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy. W weekend szykuje się remont pętli na Kowalach.

W związku z pracami sieciowymi na pętli Kowale, w weekend pasażerów czekają zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej. Tramwaje nie dojadą do pętli Kowale, będą miały skróconą trasę do pętli Kromera. Natomiast na odcinku od pętli Kromera do pętli Kowale będzie realizowana autobusowa komunikacja zastępcza. Zmiany potrwają od wyjazdów porannych w dniu 27 kwietnia 2024 roku do zjazdów w dniu 28 kwietnia br.