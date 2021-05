Pociągiem po Wrocławiu na bilet MPK już nie pojedziemy. Miasto nie dogadało się z kolejarzami

Koniec podróży koleją na podstawie biletów okresowych MPK. Urząd miasta i spółki kolejowe nie porozumiały się w tej sprawie i od początku lipca w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio nie będą honorowane bilety okresowe miejskiego przewoźnika. Miasto pracuje nad “nowym rozwiązaniem biletowym”, które ma umożliwić wrocławianom poruszanie się koleją i jednocześnie przerzucić część kosztów na mieszkańców.

O ile więcej będzie kosztowało korzystanie z kolei w mieście wyliczyła Akcja Miasto dla przykładowej trasy Leśnica - Wrocław Główny. Dotychczas kupując roczny bilet za 800 zł, co wychodzi 67 zł miesięcznie, można było podróżować MPK koleją po całym mieście. Od lipca, by jeździć najtaniej w relacji Leśnica - Wrocław Główny, trzeba będzie kupić kolejowy bilet miesięczny za 158 zł oraz dopłacić 18 zł miesięcznie za możliwość jeżdżenia MPK. Roczna cena wyniesie zatem 2112 zł, co daje 176 zł miesięcznie.