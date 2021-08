Z Wałbrzycha do Wrocławia w 40 minut? Takie plany ma rząd

Podpisanie umowy na przygotowanie studium wykonalności dla budowy linii kolejowej Żarów-Wałbrzych-granica państwa poprzedziła konferencja prasowa z udziałem m.in. Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marcina Horały, wiceministra infrastruktury i pełnomocnika rządu ds. CPK oraz szefów spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Projekt zakłada, że do Warszawy dojedziemy z Wałbrzycha w 2 godziny i 35 minut, a do Wrocławia w 40 minut. Ma być oparty o dotychczasowe linie kolejowe oraz nowe, które zostaną zbudowane z myślą o tym połączeniu. Linia ma być również skomunikowana z Czechami. Pociągi mają rozwijać tu prędkość nawet 250 km na godzinę! A studium wykonalności to pierwszy krok.

Projekt Wałbrzych - Żarów - granica państwa zakłada powstanie dwóch nowych linii kolejowych

Pierwsza to linia nr 267, która ma połączyć linię kolejową nr 274 z Żarowa do Jaworzyny Śląskiej ze stacją Świdnica Miasto. Druga linia nr 268 ma skomunikować stacje Świdnica Miasto z Lubawką i dalej z granicą z Czechami (w okolicy miejscowości Královec).