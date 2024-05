Wrocławska Ekostraż ratuje psa z ogromnym guzem. Ból, jaki czuje to zwierzę, jest nie do opisania!

Ekostraż ponownie zwraca uwagę na mentalność właścicieli psów w rejonach wiejskich. Właśnie w takim gospodarstwie swój życiowy koszmar przeżywał odebrany psiak. Nowy podopieczny organizacji już nie będzie jedynie narzędziem do pilnowania posesji, z wrośniętym w szyję łańcuchem, w przeciekającej budzie i w tragicznym stanie zdrowia.

- Nasz podopieczny to typowy "wsiowy pies", który żyje dopóki nie zdechnie i nie zostanie zakopany w ogrodzie lub wyrzucony do rowu. Zdechnąć ma sam, bo po co go leczyć? Weźmie się następnego i da ten sam obrzydliwy los. Życiu takim psom towarzyszy rozpadająca się buda, łańcuch często prymitywnie przykuty do gołej ściany oraz nieustanny brzęk brudnych misek ze zlewkami z obiadu - dodaje Ekostraż.