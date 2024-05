Uwaga! Kleszcze w natarciu! Coraz więcej wrocławskich miejscówek na MAPIE kleszczy. Gdzie trzeba zachować czujność?

Nie było wyjątkowo mroźnej zimy, więc kleszcze uaktywniły się wcześniej niż zwykle. Trzeba uważać, bo wiosną jest ich wyjątkowo dużo.

"Przyjmuje się, że szczyt aktywności rocznej kleszczy przypada na maj-czerwiec i wrzesień-październik. Ze względu na ciepłe zimy, okres żerowania kleszczy może się wydłużać w zależności od temperatury. W ciągu dnia kleszcze są najbardziej aktywne od pierwszej rosy do południa, a potem od godz. 16 do zmroku. W temperaturze poniżej 4 st. C kleszcze zapadają w letarg" - informuje sanepid.