Zabytkowy tunel kolejowy w Trzcińsku niedługo zostanie otwarty. Kiedy przejedziemy przez wnętrze góry?

Realizacja inwestycji w trzcińskim tunelu zwiększy możliwości organizacji połączeń kolejowych w tej części Dolnego Śląska. Linia kolejowa Wrocław–Jelenia Góra jest ważna w systemie połączeń lokalnych, wojewódzkich i krajowych. Poszerzenie tunelu pozwoli na równoczesny przejazd przez tunel dwóch pociągów z prędkością do 120km/h , co dotychczas było niemożliwe.

Zabytkowy tunel odnowiony

- Dziewiętnastowieczny, 300 metrowy obiekt został odnowiony i poszerzony z około 8,3 metra do 11 metrów. Kamienną obudowę wewnątrz tunelu zastąpiła mocniejsza żelbetowa konstrukcja. Ściany są już zabezpieczone przed korozją. Portale obiektu zostały oczyszczone i odbudowane. Prace zrealizowano w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków – mówi Magdalena Janus, rzecznik PKP PLK.

Inwestycja prowadzona była w nowoczesnej technologii „tunel w tunelu” i pozwoliła na ograniczenie do minimum zmian w komunikacji. Do poszerzenia konstrukcji użyta została drążarka, którą nazwano "Katarzyna". Wprowadzona do tunelu stworzyła wolną przestrzeń do bezpiecznego ruchu pociągów bez zabudowy dodatkowych osłon toru. Takie rozwiązanie zapewniło możliwość prowadzenia robót torowych i przejazd ponad 30 pociągom na dobę. Ostatni etap prac wymaga zamknięcia tunelu dla ruchu kolejowego. W 6 tygodni zostaną położone nowe tory oraz zamontowana sieć trakcyjna. Roboty realizowane są 24 godziny na dobę.