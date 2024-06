Łoś we Wrocławiu. Sceny jak z serialu "Przystanek Alaska". Zwierzę spokojnie sobie spaceruje po regionie

Widok łosia w stolicy Dolnego Śląska może wydawać się dosyć egzotyczny, ale wcześniej był widziany w regionie. W 2015 roku przechadzał się po Zakrzowie i Psim Polu , w 2017 r. w Długołęce pod Wrocławiem i przy ul. Buforowej, w 2019 r. w Karkonoskim Parku Narodowym, w 2022 r. w lesie pod Żmigrodem oraz w Krępicy pod Bolesławcem , w 2023 r. – na terenie powiatu lwóweckiego. Mimo tej regularności, zauważenie łosia na Dolnym Śląsku to wciąż rzadkość.

Kolejny raz łosia mieszkańcy zauważyli na następny dzień, w środę (5 czerwca) rano. Około godz. 9 truchtał w kierunku centrum z przystanku Krynicka, na ul. Bardzkiej. Wiemy, że jedna z mieszkanek zgłosiła obecność nietypowego zwierzęcia pod numer alarmowy 112. Z relacji świadków wynika, że łoś wyglądał dobrze – nie utykał, chociaż szedł powoli. Wynika to jednak z jego natury. Łosie uznawane są za zwierzęta flegmatyczne, spokojne i trudno je spłoszyć.

Pierwsze informacje o obecności łosia we Wrocławiu pojawiły się we wtorek rano. Zwierzę hasało po ulicy Kościuszki w Iwinach. Około godz. 21 był widziany na ul. Zielonej, a późnym wieczorem łoś udał się ze starych Iwin wzdłuż torów w stronę Brochowa.

Dorosły łoś może mieć nawet 2 metry wzrostu i ważyć 350 kilogramów. Zwierzę jest ogromne, ale zwykle niegroźne dla człowieka. Przy spotkaniu z nim należy zachować spokój i pamiętać, że łoś bardziej boi się nas, niż my jego. Nie wolno ignorować faktu, że to zwierzę dzikie i absolutnie nie wolno do niego podchodzić! Jeśli poczuje zagrożenie, łoś może stać się agresywny. Na łosia powinni uważać szczególnie kierowcy. Zderzenie samochodu czy motocykla z łosiem może skończyć się tragicznie. Zarówno dla kierującego, jak i zwierzęcia.