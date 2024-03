Jagodno to wciąż potężny plac budowy! Tak wygląda z drona. Ilu jeszcze pomieści ludzi?

Moda na Jagodno i prawdziwy budowlany boom rozpoczęły się na przełomie wieków. Deweloperzy zaczęli wykupywać grunty, a pola zamieniały się w osiedla. Początkowo to było blokowisko bez żadnej infrastruktury, ale z czasem przybywało sklepów, restauracji, aż wreszcie pojawiły się żłobki, przedszkola i największa szkoła we Wrocławiu, w której na odbiór dzieci trzeba czekać w kolejce...

Jest rok 1998 we Wrocławiu. Przy ulicy Buforowej, po obu stronach, ciągną się pola uprawne , a na osiedlu Jagodno oficjalnie zameldowanych jest 799 osób. W ciągu jednego roku melduje się tam... jeden nowy lokator! W statystykach na 1999 rok widnieje cyfra 800 zameldowanych mieszkańców. Ćwierć wieku później o tym wrocławskim osiedlu będzie głośno w całej Polsce, a obietnice składane jego mieszkańcom (i ich wiarygodność) będą decydować o wyniku wyborów prezydenckich we Wrocławiu w 2024 roku.

Rodziców dzieci uczęszczających do nowej największej we Wrocławiu szkoły, niepokoi organizacja placówki. Według nich, obecny system odbioru dziecka nie działa. Żeby zabrać swoją pociechę do domu,…

Pomiędzy 1999 a 2006 rokiem liczba zameldowanych mieszkańców osiedla podwoiła się! Z 800 osób zrobiło się w tym krótkim czasie ponad 1700! Zagęszczenie mieszkańców na kilometr kwadratowy wzrosło na Jagodnie z 316 do 675 osób. Ale największy przyrost liczby mieszkańców wciąż miał nadejść. W dziesięć kolejnych lat, do 2016 roku, na Jagodnie mieszkały już blisko 4500 zameldowanych wrocławian, a w kolejnych pięciu latach liczba mieszkańców przekroczyła już 6000.

Na niemal całym osiedlu Jagodno we Wrocławiu pojawiły się znaki B-35 zakazujące postoju. Część z nich obowiązuje w godzinach 6-18, kiedy wiele osób wyjeżdża do pracy lub z niej wraca. Mieszkańcy są…

I choć ze statystyk wynika, że przyrost liczby mieszkańców w ostatnich trzech latach nieco wyhamował, to na samym osiedlu nic na to nie wskazuje. Jagodno to wciąż jeden, wielki plac budowy. Między zaparkowanymi gdzie się tylko da samochodami, jeżdżą zabłocone ciężarówki i koparki. W okolicach południa, gdy mnóstwo młodych ludzi jest w pracy, na osiedlu widać więcej robotników niż mieszkańców. Poza zamieszkanymi już budynkami, stoją te wykończone - z ogłoszeniami na wynajem i znajdujące się w trakcie wykańczania, na których deweloperzy prześcigają się w cenach za metr kwadratowy.

Deweloperzy realizują kolejne etapy swoich inwestycji, zabudowując każdą wolną przestrzeń na tzw. nowym Jagodnie. Mowa tutaj o okolicach ulic:

Kajdasza

Adama Kopycińskiego

Asfaltowej

Konduktorskiej

Sygnałowej

Z jednej strony Jagodno rozrasta się już i łączy z Wojszycami, z drugiej strony dochodzi do Brochowa. Mimo to, wciąż pozostają niezabudowane działki, które deweloperzy z pewnością wykorzystają. Obecne liczby osób zameldowanych nie odzwierciedlają już przyrostu mieszkańców i mocno przekłamują rzeczywistość. A to dlatego, że mnóstwo mieszkań kupowanych jest na wynajem i na osiedlu mieszka już dziś wielu studentów, młodych ludzi po studiach, a także obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Wrocławia po wybuchu wojny. Ceny są atrakcyjne, w porównaniu z centrum miasta. Przy liczbie zameldowanych około 6300 osób w 2023 roku, można śmiało założyć, że osiedle faktycznie zamieszkuje już ponad 10000 osób i będzie ich wciąż przybywać.