Rondo Sufrażystek i ulica Leona Niemczyka. Czy tak będą nazywać się ulice we Wrocławiu? Mamy listę propozycji

Stale rozbudowujący się Wrocław to wyzwanie dla Komisji Nazewnictwa Ulic Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Nowe osiedla i drogi oznaczają nowe propozycje ich nazywania. Baza nazw jest pełna pomysłów, a wśród nich znane nazwiska, zasłużeni wrocławianie czy postacie historyczne. Jest szansa, że na najbliższych sesjach rady miejskiej pod głosowanie trafią projekty uchwał dotyczących 9 nowych nazw dla ulic, rond i skwerów. Jak mogą nazywać się w przyszłości nowe ulice?

Kto nazywa ulice we Wrocławiu?

Kilka razy do roku zatwierdzane są nowe nazwy dla ulic, parków czy nawet mostów. Wnioski o nadanie nazw składają inwestorzy i deweloperzy. choć ostateczna decyzja należy do rady miejskiej Wrocławia, propozycje wybiera Komisja Nazewnictwa Ulic, która wybiera je na podstawie wiedzy historycznej czy aspektów społecznych.

Będzie 9 nowych nazw we Wrocławiu

Co z ulicami? Nazwy trafiają do poczekalni, z której wybiera się najciekawsze propozycje. Zobacz, jak mogą nazywać się w przyszłości ulice, skwery czy ronda we Wrocławiu: