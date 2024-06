Wrocławskie Linie Turystyczne. Stare tramwaje i autobusy wyjechały na ulice miasta

W poprzednich latach zwiedzanie Wrocławia z okien zabytkowych tramwajów czy autobusów było hitem. Przejażdżka takim "wehikułem czasu", sprawia radość wszystkim. Dla najmłodszych to podróż nieznanym pojazdem, a dla ich rodziców i dziadków to podróż sentymentalna, do czasów ich dzieciństwa.

Wrocławskie Linie Turystyczne. Dwie autobusowe i jedna tramwajowa

Trasy Wrocławskich Linii Turystycznych

Zabytkowe pojazdy rozpoczynają kursy pod gmachem Opery Wrocławskiej. Tramwaje będą nas wozić w soboty, niedziele i święta od godz. 12 do godz. 18 (co pół godziny) na trasie od Opery do Hali Stulecia. Autobusy wyruszają spod Opery jadą do Centrum Historii Zajezdnia czy Hydropolis.

Mapa z trasami w 2024 roku Klub Sympatyków Transportu Miejskiego

Trasa B