Długi weekend pociągami za pół darmo. Z tym biletem można jeździć bez ograniczeń Konrad Bałajewicz

Podróże po Dolnym Śląsku w trakcie długiego weekendu urozmaici Dolnośląski Bilet Weekendowy. Uprawnia on do nieograniczonej liczby przejazdów po całym regionie. Jego cena, w stosunku do tego co oferuje, to grosze.