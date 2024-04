Izabela Bodnar przegrała też na własnym osiedlu! Mamy oficjalne wyniki z wrocławskiego Oporowa

Wybory we Wrocławiu - Druga kadencja Jacka Sutryka

Według danych PKW, Jacek Sutryk uzyskał 115 350 głosów, które złożyły się na poparcie rzędu 68,29 proc. Izabela Bodnar mogła liczyć na 31,71 proc. głosów wrocławian.

Frekwencja nie dopisała w całym kraju i wyniosła 33,17 proc., natomiast wyborcy w województwie dolnośląskim zaniżyli tę wartość. Tylko 29,51 proc. uprawnionych do głosowania dolnoślązaków wybrało się do urn. Wrocławianie głosowali nieco chętniej - 37,05 proc. z nas wybrało się do lokalu.

W pierwszej turze Sutryk otrzymał 80 585 głosów, co przełożyło się na 34,33 proc. poparcia, a Bodnar 69 954, co dało 29,80 proc. poparcia.