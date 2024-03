Michał Jaros czy Jacek Sutryk? Koalicja Obywatelska wciąż nie poinformowała, kto będzie kandydował na prezydenta Wrocławia Remigiusz Biały

Trwa kampania wyborcza we Wrocławiu. Jednak Koalicja Obywatelska prowadzi ją tylko do rady miasta. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie kandydata na prezydenta. Na pytanie kiedy ją poznamy, Michał Jaros odpowiada: "O godzinie 16 w czwartek (14 marca)" - to wówczas mija termin rejestracji. Ponadto, kandydaci KO do rady miasta podpisali Kodeks Etyki Radnego i zobowiązali się do pracy na rzecz wyborców. To ewidentny przytyk do ostatnich doniesień płynących z wrocławskiego magistratu.